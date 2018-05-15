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Kırıkkale'de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de, İsrail askerlerinin katlettiği Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırıkkale'de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, İsrail askerlerinin katlettiği Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Nur Camisi’nde kılınan gıyabi cenaze namazına Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından öldürülen Filistinliler için dualar edildi.
Daha sonra Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıması düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

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Kırıkkale'de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

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