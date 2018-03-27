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Kırıkkale’de hırsızlık suçlarından aranan 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Bahşili ilçesinde saklandığı öğrenilen ve çeşitli yerlerde yapılan hırsızlık suçlarından aranan 4 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Bahşili ilçesinde saklandığı öğrenilen ve çeşitli yerlerde yapılan hırsızlık suçlarından aranan 4 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı aileye mensup olan 4 kişiden Y.K.’nın 12, F.G.’nin 8, E.G.’nin 10 ve F.G.’nin 9 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu öğrenildi.
Dört kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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