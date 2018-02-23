Kırıkkale’de iş kazası: 1 ölü

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisinde yaşanan iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rafineride işletme emniyet uzmanı olarak görev yapan Ali Hurşut, kapalı alanda oksijen kontrolü yaptığı sırada rahatsızlandı. Rahatsızlanan Hurşut, iş yeri sağlık biriminin yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÜPRAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, tüm TÜPRAŞ camiasına baş sağılığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.