Kırıkkale’de öğrenci apartında yangın

Kırıkkale’de bulunan bir öğrenci apartında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Kırıkkale’de öğrencilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Yenişehir Mahallesi 272. Sokak üzerinde bulunan bir öğrenci apartında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. 5 Katlı binanın 4. katındaki bir dairede çıkan yangına Yahşihan ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın yan dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine dair apart sakinleri fişte unutulan bir ütüden kaynaklandığını iddia etti. Yetkililer ise henüz net bir sebep söylenmesinin doğru olmadığını söyledi.
Hiç kimsenin zarar görmediği yangına dair soruşturma sürüyor.
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum