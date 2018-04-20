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Kırıkkale’de öğrenci apartında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 02:56 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bulunan bir öğrenci apartında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.Kırıkkale’de öğrencilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Yenişehir Mahallesi 272.

Kırıkkale’de öğrenci apartında yangın

Kırıkkale’de bulunan bir öğrenci apartında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Kırıkkale’de öğrencilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Yenişehir Mahallesi 272. Sokak üzerinde bulunan bir öğrenci apartında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. 5 Katlı binanın 4. katındaki bir dairede çıkan yangına Yahşihan ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın yan dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine dair apart sakinleri fişte unutulan bir ütüden kaynaklandığını iddia etti. Yetkililer ise henüz net bir sebep söylenmesinin doğru olmadığını söyledi.
Hiç kimsenin zarar görmediği yangına dair soruşturma sürüyor.

Kırıkkale’de öğrenci apartında yangın

Kırıkkale’de öğrenci apartında yangın

Kırıkkale’de öğrenci apartında yangın

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