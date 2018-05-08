Kırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti sürüyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de dün gece meydana gelen selin ardından valilik ve belediye ekipleri hasar tespit çalışmasını sürdürüyor. Kentte ilk belirlemelere göre bağ ve bahçelerin yanı sıra 29 ev, 8 araç ve 13 iş yeri hasar gördü.
Kırıkkale’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakla kent merkezinde Zafer, Hürriyet ile Ankara caddelerinin yanı sıra Millet ve Atatürk bulvarları sel sularıyla doldu. Belediye ekiplerinin sabah saatlerine kadar yaptığı temizlik çalışmasının ardından kentte yaşam normale döndü.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde 45 dakika aralıksız şiddetli yağan yağmurdan sonra, belediyeye ait tüm iş makineleri ve görevli ekiplerimizle müdahale edildi. Metrekareye 32 kilogram yağmur düştüğü tespit edildi” dedi.
Selde ölen ya da yaralanan olmazken, ilk belirlemelere göre 29 ev, 8 araç, 13 iş yeri ile bağ ve bahçelerde zarar oluştuğu tespit edildi.
FOTOĞRAFLI
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı
Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Düğün öncesi gelinin kolu timsah yedi! Bunu gören damat...
Tüyleriniz diken diken olacak! Çocuklarını tabletle kandırıp...
Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!