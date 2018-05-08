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Kırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de dün gece meydana gelen selin ardından valilik ve belediye ekipleri hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

Kırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti sürüyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de dün gece meydana gelen selin ardından valilik ve belediye ekipleri hasar tespit çalışmasını sürdürüyor. Kentte ilk belirlemelere göre bağ ve bahçelerin yanı sıra 29 ev, 8 araç ve 13 iş yeri hasar gördü.
Kırıkkale’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakla kent merkezinde Zafer, Hürriyet ile Ankara caddelerinin yanı sıra Millet ve Atatürk bulvarları sel sularıyla doldu. Belediye ekiplerinin sabah saatlerine kadar yaptığı temizlik çalışmasının ardından kentte yaşam normale döndü.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde 45 dakika aralıksız şiddetli yağan yağmurdan sonra, belediyeye ait tüm iş makineleri ve görevli ekiplerimizle müdahale edildi. Metrekareye 32 kilogram yağmur düştüğü tespit edildi” dedi.
Selde ölen ya da yaralanan olmazken, ilk belirlemelere göre 29 ev, 8 araç, 13 iş yeri ile bağ ve bahçelerde zarar oluştuğu tespit edildi.

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Kırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti sürüyorKırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti sürüyorKırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti sürüyorKırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti sürüyor

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