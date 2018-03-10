Kırıkkale’de silahlı kavga: 2 ölü

Kırıkkale’de yaşanan silahlı tartışmada iki kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Selim Özer Mahallesi’nde yaşandı. Tuncay D.(45), Necmi Necdet E. (53) ve Eyüp B.’nin (38) arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası Eyüp B., evindeki pompalı tüfeği alarak Tuncay D. ve Necmi Necdet E.’ye ateş etti.
Yaşananlar sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine gelen görevliler Tuncay D. ve Necdet E. öldüğünü belirlediler ve cenazeleri Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırdılar.
Olayın şüpheli Eyüp B, emniyet birimlerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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