HABER

Kırıkkale'de silahlı su kavgası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, iki aile arasında su anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de silahlı su kavgası: 5 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, iki aile arasında su anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Keçili köyünde meydana geldi. Tarlalarına su çıkarmak isteyen iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, her iki taraftan da silahlar ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Kavgada Hamza ve Mehmet Arınık, İhsan ile Yusuf Doluca ve Kerem Karaca yaralandı. Kavga ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tekrar olay çıkmaması için köyde önlem alırken, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de silahlı su kavgası: 5 yaralı

PARTNERMarkette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?Markette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?
İçişleri Bakanlığı, şehit eşine icrayı durdurduİçişleri Bakanlığı, şehit eşine icrayı durdurdu
Komşularının koku ihbarında bulunduğu evde ölü bulunduKomşularının koku ihbarında bulunduğu evde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.