Kırıkkale'de silahlı su kavgası: 5 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, iki aile arasında su anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Keçili köyünde meydana geldi. Tarlalarına su çıkarmak isteyen iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, her iki taraftan da silahlar ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Kavgada Hamza ve Mehmet Arınık, İhsan ile Yusuf Doluca ve Kerem Karaca yaralandı. Kavga ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tekrar olay çıkmaması için köyde önlem alırken, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
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