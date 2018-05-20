Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, iki katlı müstakil evde oturan zihinsel engelli kardeşler Aysel ve Birsen Keskin, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Aysel Keskin hayatını kaybederken, Birsen Keskin ise tedaviye alındı.
Olay, Sanayi Mahallesi 1250 sokakta bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. İki gündür evlerinden dışarı çıkmayan ve zihinsel engelli oldukları belirtilen kız kardeşlerden haber alamayan mahalle sakinleri, evden kokular gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri, sobadan sızan gazdan dolayı kardeşlerden Aysel Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Birsen Keskin ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Aysel Keskin'in cansız bedeni de Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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