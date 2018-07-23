Kırıkkale'de taciz zanlısını linçten güvenlik görevlilileri kurtardı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de dinlenmek için parka gelen M.E.'yi tacizde bulunduğu öne sürülen Emre K., vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Akli dengesi bozuk olduğu öğrenlen Emre K.'yi linç edilmekten kurtaran güvenlik görevlileri, şüpheliyi polise teslim etti.
Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan parkta yaşandı. Parka bir süre dinlenmek için gelen M.E. isimli bir kadına, iddiaya göre Emre K. tacizde bulundu. M.E.'nin bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Linç edilmek istenen Emre K. parktaki özel güvenlik görevlileri tarafından öfkeli vatandaşların elinden kurtarılarak, polise teslim edildi. Emre K.'nın akli dengesinin bozuk olduğu ve bir süre tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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