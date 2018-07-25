Kırıkkale'de tarla sınırı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyünde, tarla komşusu iki kişi arasında sınır anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyünde oturan Lokman Sümbül, nohut tarlasında hasat için biçerdöver çağırdı. Soyadı öğrenilemeyen Hacı isimli kişi, biçerdöverle tarlada çalışırken, Sümbül'ün sınır komşusu ve aynı zamanda köylüsü olan Eray Sevindim geldi. Burada, Lokman Sümbül ile biçerdöverin kendi tarlasına geçtiğini öne süren Eray Sevindim arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Eray Sevindim, Lokman Sümbül ve yanındaki İsmail Canal hayatını kaybetti, biçerdöver sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı biçerdöver sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler ise yapılan incelemenin ardından morga gönderildi. Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için bölgede ve köyde güvenlik önlem aldı.
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