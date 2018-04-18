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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır, 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır, 5 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine doğru Kırıkkale'de Ankara-Samsun Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara yönüne ilerleyen Salih Taylan (45) yönetimindeki 06 FF 7193 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Serhan Kaya'nın kullandığı 28 K 6519 kamyon ve Mustafa Karaçam yönetimindeki 26 TF 858 plakalı kamyona çarptı. Hafif ticari araç refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Salih Taylan ile yanında bulunan Yunus Akdemir, Vahide Taylan, Yıldız Akdemir (21) ve Miraç Şaban Akdemir (2) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Salih Taylan bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Salih Taylan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır, 5 yaralıKırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır, 5 yaralıKırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır, 5 yaralıKırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır, 5 yaralı

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