Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kırıkkale’de üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir kişinin elde ettiği uyuşturucuyu üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Yenişehir bölgesinde sattığı tespit edildi. Yapılan tespit sonrası uyuşturucu madde sattığı belirlenen T.Z. Kırıkkale’den Ankara’ya gitmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan T.Z. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.