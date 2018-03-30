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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehirde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.D , M.B ve H.K’nın İ.A.’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri kent merkezinde sattığı, ayrıca D.A.’nın uyuşturucu madde ticaretinde aracı olduğu tespit edildi.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehirde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.D , M.B ve H.K’nın İ.A.’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri kent merkezinde sattığı, ayrıca D.A.’nın uyuşturucu madde ticaretinde aracı olduğu tespit edildi. Yapılan tespit sonrası şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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