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Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler E.D., M.B., H.K., İ.A. ve D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik semtlerinde uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda E.D., M.B., H.K., İ.A. ve D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaKırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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