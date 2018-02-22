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Kırıkkale’deki doğalgaz patlamasında sokak savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir apartmanda 10 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması sonrası sokak adeta savaş alanına döndü.Kurtuluş Mahallesi 738.

Kırıkkale’deki doğalgaz patlamasında sokak savaş alanına döndü

Kırıkkale’de bir apartmanda 10 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması sonrası sokak adeta savaş alanına döndü.
Kurtuluş Mahallesi 738. Sokak’ta dört katlı binanın ilk katında medyana gelen patlama sonrası yapılan incelemeler devam ediyor. Patlamada yaralanan vatandaşlardan ikisinin durumu ise hala ciddiyetini koruyor. Polis tarafından şeritlerle kapatılan apartman çevresinin savaş alanına döndüğü ve yedi otomobilin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yaşananları anlatan apartman sakinlerinden Talip Gündoğan, "Biz gece saat 00.45 sıralarında yattık, saat 01.00’i geçerken patlama gerçekleşti. Çok yüksek bir ses duymadım, basıncın gücüyle bir ses hissettik ve uyandık. O sırada da binamız başımıza yıkıldı. Ben şok oldum, yatak odamız ve çocuklarımızın yattığı oda asansör boşluğuna cephe olması sebebiyle ve asansör boşluğunun betondan olması sebebiyle biz korunaklı durumda kaldık ama alt katlardaki komşularımızın ve ön cepheye bakan dairelerde durum böyle değil. O sebeple yaralananlar oldu. Apartmanımızın ön çelik kapısı patlama sırasında fırlamış ve karşıdaki arabayı pert etmiş. Ben ikinci katta, üçüncü dairede oturuyorum. Benim çelik kapım ise fırlayarak oturma odamın duvarına vurdu. Allah’tan ki bina sakinlerimizin yatmış olması hasebiyle can kaybı olmadı. Sadece maddi kaybımız var, altı komşumuzun arabaları heba oldu” dedi.

Kırıkkale’deki doğalgaz patlamasında sokak savaş alanına döndü

Kırıkkale’deki doğalgaz patlamasında sokak savaş alanına döndü

Kırıkkale’deki doğalgaz patlamasında sokak savaş alanına döndü

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