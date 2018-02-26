Kırıkkale’deki doğalgaz patlamasının sebebi belli oldu

Kırıkkale’de yaşanan doğalgaz patlamasıyla ilgili açıklama yapan doğalgaz firması Genel Müdürü Selçuk Aksakaloğlu, "Tahminimiz binaya çok yakın kapatılan bir hatta yaşanan hasarın patlamaya sebebiyet verdiği yönünde" dedi.

1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı dört katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasına dair açıklama yapan Selçuk Aksakaloğlu, “Bizim acil çağrı merkezimize bir ihbar geliyor. İhbar diyor ki ’sokakta gaz var, buraya bir gelin’. Bizim arkadaşlar da çağrıyı alır almaz gidiyorlar. Sokakta gazı tespit ediyorlar, cihazla bunun ölçümlerini yapıyorlar. Sokağın içinden geçen hatla binanın bağlantısını hemen kesiyorlar. Bizim bina bağlantılarında kullandığımız özel bir sistem var. Ana hattan binaya bağlantı yapılan yerde ‘gaz stop’ denilen bir sistem var. Bu hat koparıldığı zaman biz gelene kadar gazı kessin herhangi bir probleme yol açmasın diye. Hem gazı kesiyorlar hem de onu devreye sokuyorlar. Bu şekilde borudaki gazı da boşaltıyorlar. Diyorlar ki ’bina hattında bir hasar vardır’, ölçümleri alıyorlar. ’Biraz bekleyelim, bir ölçüm daha alalım sonuca göre hemen kazıya başlayalım’ diyorlar. O sırada ikinci ölçümü yapmaya vakit kalmadan patlama gerçekleşiyor. Daha evvel burada eski binanın gaz bağlantı hattı var. Bu gaz bağlantısı bizim tarafımızdan iptal edilmiş, ağzı kapatılmış, ilerde bir ticarethane, herhangi bir imalathane falan olursa buradan ayrı müstakil bir sayaçla gaz veririz diye onu sağlama alıp bırakmışız. Araştırma yaptığımızda ise bu borunun kopmuş olduğunu gördük. Tahminimiz binaya çok yakın kapatılan bir hatta yaşanan hasarın patlamaya sebebiyet verdiği yönünde. Mevcut durumu gidermek için biz her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.