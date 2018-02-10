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Kırıkkale'ye helikopter şehidi üsteğmenin acı haberi ulaştı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

ACI HABER EŞİNE DE VERİLDİ Suriye'nin Afrine kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı' operasyonunda düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un (32), Malatya'da oturan 4 yıllık evli olduğu eşi Gizem Mut'a acı haber askerler tarafından verildi.

ACI HABER EŞİNE DE VERİLDİ Suriye'nin Afrine kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı' operasyonunda düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un (32), Malatya'da oturan 4 yıllık evli olduğu eşi Gizem Mut'a acı haber askerler tarafından verildi. Malatya'daki 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan ATAK tipi helikopterin bugün öğle saatlerinde kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit oldu. Şehit Üsteğmen Erdem Mut'un şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından Çilesiz Mahallesi'nde ikamet eden eşi iki çocuk annesi Gizem Mut'a verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin ikamet ettiği evine dev Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan arkadaşları ikamet ettiği eve geldi. Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)

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