Kırkağaç'ta kaza; Asker ve korucular yaralandı (2)- Yeniden

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kavşakta TIR ile midibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 21'i asker, 3'ü korucu ve 1'i midibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Soma'dan Kırkağaç yönüne giden Hüseyin Kozdere yönetimindeki 45 VY 797 plakalı TIR, kavşakta çarşı iznine çıkan uzman erbaş ve korucuları taşıyan Recep Tekdemir'in kullandığı 45 YC 0440 plakalı midibüse sol arka kısmından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. Devrilen midibüsten fırlayan bazı parçalar, Alay Komutanlığı önünde park halindeki diğer araçlar ve burada bekleyen askerlerin üzerine geldi. Kazada 21 uzman erbaş, 3 korucu ve midibüs şoförü Tekdemir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi ve Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. TIR şoförü Kozdere'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum