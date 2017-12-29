Kırkağaç'taki yangında 1 ev yandı, 2 ev zarar gördü

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan yangında, 1 ev tamamen yanarken, 2 ev ise kısmen zarar gördü.
Zorağa Mahallesi, 59 Sokak'taki Kenan Çıtak'a ait müstakil evde, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bahçedeki kasasında odunlar bulan kamyonet ile bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevlere, ilk müdahaleyi ev sahipleri komşuları ile birlikte yaptı. Kasasındaki alevlerin söndürüldüğü kamyonet bahçeden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Evlerden birinin tamamen yandığı, 2'sinin de kısmen zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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