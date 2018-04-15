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Kırklareli’de 52 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kırklareli’de Pakistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde Türkiye sınırından yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan bir grubu tespit etti.

Kırklareli’de Pakistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde Türkiye sınırından yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan bir grubu tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, Pakistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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