HABER

Kırklareli'de denizde kaybolan iki kızdan birinin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize girdikten sonra kaybolan iki kızdan Suriye uyruklu Fadile Bettar'ın (16) cesedine ulaşılırken, diğer kızın bulunması için hava destekli çalışmalar sürüyor.

Kırklareli'de denizde kaybolan iki kızdan birinin cesedi bulundu

KIRKLARELİ,(DHA)- KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize girdikten sonra kaybolan iki kızdan Suriye uyruklu Fadile Bettar'ın (16) cesedine ulaşılırken, diğer kızın bulunması için hava destekli çalışmalar sürüyor.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde halk plajındaki vatandaşlar, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine denize giren iki kızın kaybolduğu ihbarını yaptı. Sahil güvenlik ekipleri denizde botla, havadan ise helikopterle arama başlatırken, jandarma ekipleri de kıyı şeridini dolaştı. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. İstanbul'dan geldiği belirtilen kızlardan Suriyeli Fadile Bettar'ın liman mevkiinde cansız bedeni bulundu. Genç kızın cesedi, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar tarafından kıyıya çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp olduğu iddia edilen diğer kızı arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMarkette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?Markette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?
Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltıAntalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
Ayvalık'ın Maden Adası'nda orman yangınıAyvalık'ın Maden Adası'nda orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

CHP'de deprem! Görevden alındılar

CHP'de deprem! Görevden alındılar

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

İzmir'de yeğen dehşeti!

İzmir'de yeğen dehşeti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.