Kırklareli'de duruşmadan çıkan avukata yumruklu saldırı

Sarıoğlu, "Suç duyurusunda bulunduk. Kimse, savunma hakkını engelleyemez. Bu saldırı, bize değil; mesleğe ve savunma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Lüleburgaz'da, bir daha böyle bir olayın olmamasını ümit ediyoruz" dedi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kırklareli Barosu da basın açıklamasıyla Lüleburgaz Adliye Sarayı önünde avukat Sarıoğlu'na yapılan saldırı kınadı. Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız'ın saldırıyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"Çok değerli meslektaşımız Mesut Rıdvan Sarıoğlu'nun biz savunma makamının evi olan adaletin dağıtıldığı adliyemizden çıkışı esnasında hunharca saldırıya uğradığını ve bu saldırı sonucu yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle değerli meslektaşımıza ve yakınlarına acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz. Özellikle son yıllarda avukatlara karşı artarak devam eden saldırıların son kurbanı maalesef değerli meslektaşımız Mesut Rıdvan Sarıoğlu olmuştur. Yargının vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatlara yapılan bu saldırı aynı zamanda yargıya yapılmış olduğunu hatırlatırız. Ancak üzülerek görmekteyiz ki ülkemizde gün geçmemekte ki bir meslektaşımız saldırıya uğramasın. Artık bu durumun olağanlaşmış olması bizleri derin bir üzüntü içerisine sürüklemektedir. Unutulmamalıdır ki biz savunma makamı avukatlar aldıkları dosyalar ile özdeşleştirilmemelidirler. Avukatlara aldıkları dosyalar ile özdeşleştirilerek yapılan sözlü, fiili saldırılar asla ama asla kabul edilemez. Değerli meslektaşımız Mesut Rıdvan Sarıoğlu'na yapılan saldırı aynı zamanda avukatlık mesleğine ve daha genel anlamda yargı kurumunun özüne yapılmıştır. Görevi başındaki meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. Kırklareli Barosu olarak meslektaşlarımızla birlikte bu süreci takip edeceğimizi, şüphelilerin cezalandırılması ve adaletin sağlanması için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi, saldırıya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyor, çok değerli meslektaşımız Mesut Rıdvan Sarıoğlu'na buradan, evimiz olan adliye koridorlarından acil şifalar diliyoruz."

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