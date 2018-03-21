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Kırklareli’de patlamamış tank topu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde vatandaş tarafından bulunan bir adet tank topu güvenli şekilde imha edildi.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Pinarhisar ilçesi Erenler Köyü Tekke mevkiinde bir adet tank topu gören vatandaş, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kırklareli’nde vatandaş tarafından bulunan bir adet tank topu güvenli şekilde imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Pinarhisar ilçesi Erenler Köyü Tekke mevkiinde bir adet tank topu gören vatandaş, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli emniyet tedbirleri aldı. Yapılan incelemede tank topunun kafile numarasının olmadığı belirlendi. Daha önceden atıldığı ve pas tuttuğu tespit edilen tank topu uzman ekiplerce imha edildi.
Bulunan tank topunun tatbikatlardan kalan patlamamış mühimmat olduğu değerlendiriliyor.

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