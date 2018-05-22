Kırklareli'nde 2 inşaat işçisi lokantada öldürüldü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde inşaat işçileri Emin Bulanık ve akrabası Yaşar Bulanık, lokantada yemek yerken, uğradıkları tabancalı saldırı sonucu öldü. Olayın şüphelileri E.K. ve M.B. polis tarafından gözaltına alınırken, 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olay, Lüleburgaz'a bağlı Edirne Bayırı mevkiindeki bir lokantada meydana geldi. Silahlı 3 kişi, lokantaya gelerek, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden husumetli oldukları inşaat işçileri Emin Bulanık ve akrabası Yaşar Bulanık'a yemek yedikleri sırada tabancalarla kurşun yağdırdı. Saldırganlar koşarak lokantadan çıkıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Emin ve Yaşar Bulanık'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Emin ve Yaşar Bulanık'ın cesetleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Polis, kısa süre sonra şüpheliler E.K. ve M.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması içinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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