HABER

Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde, yasa dışı yollardan Türkiye’den Avrupa’ya çıkmak isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti.

Kırklareli’nde, yasa dışı yollardan Türkiye’den Avrupa’ya çıkmak isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti. Ekipler tarafından düzenlene operasyonda Suriye, Pakistan ve İran uyruklu 28 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.