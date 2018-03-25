Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde, yasa dışı yollardan Türkiye’den Avrupa’ya çıkmak isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti. Ekipler tarafından düzenlene operasyonda Suriye, Pakistan ve İran uyruklu 28 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.