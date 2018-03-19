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Kırklareli'nde kadına silahla tehdit iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:57 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ’nde jandarmaya başvuran S.A.

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’nde jandarmaya başvuran S.A. adlı kadın, komşusu E.Ö.'nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Olay, Kırklareli'ne bağlı Çekmeköy'de meydana geldi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na başvuran S.A., komşusu E.Ö.'nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şikâyette bulundu. Jandarma, kadının şikâyeti üzerine E.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildi. E.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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