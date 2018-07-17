Kırklareli'nde yıldırım düştü; 1 turist öldü (2)

ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Kırklareli'nin Ürünlü köyünde üzerlerine yıldırım isabet etmesi nedeniyle ölen Alman uyruklu turistin Maximilian Fedishe (26) olduğu belirlendi. Yıldırım isabet etmesi sonucu hafif yaralanan ve adı henüz açıklanmayan Fransız turist ise tedavisinin ardından bilgisine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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