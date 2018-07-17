HABER

Kırklareli'nde yıldırım düştü; 1 turist öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Kırklareli'nin Ürünlü köyünde üzerlerine yıldırım isabet etmesi nedeniyle ölen Alman uyruklu turistin Maximilian Fedishe (26) olduğu belirlendi.

ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Kırklareli'nin Ürünlü köyünde üzerlerine yıldırım isabet etmesi nedeniyle ölen Alman uyruklu turistin Maximilian Fedishe (26) olduğu belirlendi. Yıldırım isabet etmesi sonucu hafif yaralanan ve adı henüz açıklanmayan Fransız turist ise tedavisinin ardından bilgisine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Balık avlamak isterken, akıma kapılıp öldüBalık avlamak isterken, akıma kapılıp öldü
Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı (3)Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.