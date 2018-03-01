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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı çift Şanlıurfa’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:47 | Son Güncelleme

Interpol tarafından aranan DEAŞ üyesi çift, 3 çocuklarıyla birlikte Suriye’den Türkiye’ye geçmek isterken Şanlıurfa sınırında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye tarafına geçmek isteyen İsmail S., eşi Sarah O.

Interpol tarafından aranan DEAŞ üyesi çift, 3 çocuklarıyla birlikte Suriye’den Türkiye’ye geçmek isterken Şanlıurfa sınırında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye tarafına geçmek isteyen İsmail S., eşi Sarah O. ve 3 çocuğu, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Topçu Mahallesi’nde askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak karakola götürülen çiftin yapılan kimlik kontrollerinde Interpol tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan kırmızı bültenle arandıkları ortaya çıktı. Zanlılardan İsmail S. tutuklanırken, eşi Sarah O. ve çocuklarının ise sınır dışı edildiği öğrenildi. Sarah O.’nun Cezayir ve Almanya çifte vatandaşlığı, İsmail S.’nin ise Türkiye ve Almanya çifte vatandaşlığı bulunduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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