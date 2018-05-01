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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist sağ ele geçirildi (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda sağ olarak yakalanan teröristin, kırmızı bültenle aranan 'Malik' kod adlı Osman Özonal olduğu açıklandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda sağ olarak yakalanan teröristin, kırmızı bültenle aranan 'Malik' kod adlı Osman Özonal olduğu açıklandı.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Gri' listesinde aranan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) öldürüldü, 1 terörist de sağ yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıkalamada, yakalanan teröristin de kırmızı bültenle aranan 'Malik' kod adlı Osman Özonal olduğu belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."

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