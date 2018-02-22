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Kırmızı cıva operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

Ardahan ve Kars’ta geçen hafta düzenlenen operasyonda, 25 gram kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan üçü savcı tarafından, 2’si ise mahkemece serbest bırakıldı.Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince bir istihbaratı değerlendirme sonucunda düzenlenen operasyonda, bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ardahan ve Kars’ta geçen hafta düzenlenen operasyonda, 25 gram kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan üçü savcı tarafından, 2’si ise mahkemece serbest bırakıldı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince bir istihbaratı değerlendirme sonucunda düzenlenen operasyonda, bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine Kars ve Ardahan’daki bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ü.S., Ş.G., B.Y., Y.Ç. ve M.Ç. yakalandı.
Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından B.Y., Y.Ç. ve M.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ü.S. ile Ş.G. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce yapılan operasyonda 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirilmişti.

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