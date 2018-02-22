Kırmızı cıva operasyonu

Ardahan ve Kars’ta geçen hafta düzenlenen operasyonda, 25 gram kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan üçü savcı tarafından, 2’si ise mahkemece serbest bırakıldı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince bir istihbaratı değerlendirme sonucunda düzenlenen operasyonda, bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine Kars ve Ardahan’daki bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ü.S., Ş.G., B.Y., Y.Ç. ve M.Ç. yakalandı.
Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından B.Y., Y.Ç. ve M.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ü.S. ile Ş.G. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce yapılan operasyonda 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirilmişti.
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı
Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar
2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi
Şov yıldızının skandal görüntüleri internete sızdı!
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum