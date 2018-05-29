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Kırmızı ışık dehşeti kamerada: 30 metre sürükledi, 10 ay hapis cezası aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 12:59 | Son Güncelleme

TUZLA'DA kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobili 30 metre sürükleyerek sürücüsünün yaralanmasına neden olan TIR şoförü Afer Demir 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırmızı ışık dehşeti kamerada: 30 metre sürükledi, 10 ay hapis cezası aldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA'DA kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobili 30 metre sürükleyerek sürücüsünün yaralanmasına neden olan TIR şoförü Afer Demir 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelenen Afet Demir'in ehliyetinin 8 ay süreyle geri alınmasına karar verildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Tuzla'da kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobili 30 metre sürükleyen ve sürücüsü Kerem Ali Bakacak'ın yaralanmasına neden olan TIR şoförü Afer Demir'in, "Taksirle yaralanmaya neden olmak" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul Anadolu 33. Adalet Sarayı'nda görüle davanın karar duruşmasına, müşteki Kerem Ali Bakacak'ın avukatı Şahnise Göral katıldı. Kararını açıklayan hakim Ali Can Karakuş, sanığı, "Taksirle yaralama" suçundan 12 ay hapis cezası ile cezalandırdı. "İyi hal" indirimi ile 10 aya düşen sanığın cezasının 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verildi. Hakim Karakuş, sanığın ehliyetinin de 8 ay süre ile geri alınmasına hükmetti.

(FOTOĞRAF)

Kırmızı ışık dehşeti kamerada: 30 metre sürükledi, 10 ay hapis cezası aldıKırmızı ışık dehşeti kamerada: 30 metre sürükledi, 10 ay hapis cezası aldıKırmızı ışık dehşeti kamerada: 30 metre sürükledi, 10 ay hapis cezası aldı

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