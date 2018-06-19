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Kırmızı Işık ihlali ölüm getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 08:49 | Son Güncelleme

ANTALYA’da, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin otomobille çarpıştığı kazada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kırmızı Işık ihlali ölüm getirdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin otomobille çarpıştığı kazada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi'nde 07 GAU 67 plakalı motosikletiyle dün akşam saatlerinde seyir halinde olan Ahmet Cantekin (19), Muammer Aksoy Bulvarı'na geldiğinde iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı. Cantekin'in kullandığı motosiklet, Ali Can Önder idaresindeki 07 BJY 56 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ahmet Cantekin ve motosiklette yolcu olarak bulunan Enis Sidar Çelik (16) yola savruldu. Kaza anında kask takmadıkları iddia edilen Cantekin ve yolcusu çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülen Cantekin, doktorlarına çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Enis Sidar Çelik'in ise hayatı tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Ali Can Önder ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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