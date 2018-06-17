Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, minibüsle çarpıştı 4 yaralı

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) BOLU'da, D-100 Karayolu'nda kırmızı ışık ihlali yapan otomobille kavşaktan dönüş yapan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Çaydurt Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Celalettin Kavcıoğlu idaresindeki 14 KL 799 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan dönmek isteyen Murat Yorkun yönetimindeki 14 DR 275 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Celalettin Kavcıoğlu, Muhammed Kavcıoğlu, Ramazan Kavcıoğlu ve Ahmet Talha Kavcıoğlu yaralandı. 112 Acil ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazanın ardından yaralıların yakınları olay yerine geldi. Kaza yapan araçlardaki hasarı gören yakınları, akrabalarının öldüğünü sanarak gözyaşlarına boğuldu. Ekipler ve çevredeki vatandaşlar yaralıların durumunun iyi olduğunu söyleyerek ağlayanları sakinleştirdi. Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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