Kırmızı ışık ihlallerine karşı kameralı denetim

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri artan kırmızı ışık ihlallerine, kameralı tespit ile cezai işlem uygulayacak.
Kent merkezindeki ana arterler başta olmak üzere kavşaklarda bulunan sinyalizasyon ihlallerinin önüne geçebilmek için sivil trafik polisleri, ışıklara uymayan sürücüleri kamera kaydı ile tespit ederek ceza yazmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçen araçlara Karayolları Trafik Kanununun 47/1-b maddesi gereğince 235 lira para cezası ve sürücü belgesine 20 ceza puanı cezai işlemi uygulanıyor.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, kentte ışık ihlallerinin son günlerde arttığına dikkat çekti. Kulen "Sivas'ta kırmızı ışık ihlalleri çok yaşanır ve rastlanır hale geldiğini fark ettik. Bu doğrultuda da tedbirlerimizi artırma gereği duyduk. Tüm vatandaşlarımıza bu işlemlere başlamadan önce basın bülteni olarak duyurumuzu da yaptık. Biz istiyoruz ki; herkes kurallara uysun. Denetlemelerde yakalanıp ceza ödemek zorunda kalmadan, biz bunları kurallara uyarak bertaraf etme gayreti içerisindeyiz. Bu konularda biz uygulamaları çoğaltacağız. Sivil araçlarımızda sivil görünümlü personellerimiz, kamera kaydı almak suretiyle ışıklı kavşaklarda bu uygulamayı gerçekleştirecek. Işığa uymayan araçları tespit ettikten sonra cezai işlem uygulanacak. Herkes kurallara riayet ederse biz de bu tür cezai işlemleri yapmak durumunda kalmayız" dedi.
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