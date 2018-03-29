Kırmızı ışıklarda duran otomobiller çarpıştı

Adıyaman’da, kırmızı ışıklarda durmaya çalışan 2 otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil, kaldırımdaki trafik lambasına da çarptı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağındaki kırmızı ışıkta durmaya çalışan ve sürücüleri belirlenemeyen 02 AH 790 plakalı otomobil ile 55 EN 204 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 55 EN 204 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak, burada bulunan trafik lambalarına çarptı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.