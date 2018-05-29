HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 15:37 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Bülent Kaplan yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Bülent Kaplan yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Kula Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Kaplan'ın kullandığı 35 KG 9107 plakalı otomobile, 64 NA 966 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun önüne katıp sürüklediği otomobildeki sürücü Kaplan yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, olay yerindeki ilk müdahalinin ardından Kaplan'ı Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptıKırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptıKırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi
Hırsızı, kolundaki 'Mardinli Mustafa' dövmesi yakalattıHırsızı, kolundaki 'Mardinli Mustafa' dövmesi yakalattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Makam odasında ilginç görüntü

Makam odasında ilginç görüntü

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.