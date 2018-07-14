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Kırmızı ışıkta, eşinin boşandığı kişinin baltalı bıçaklı saldırısına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Akif S.(32), otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken iddiaya göre, eşinin eski kocası O.P.'nin (35) baltalı ve bıçaklı saldırısına uğradı.

Kırmızı ışıkta, eşinin boşandığı kişinin baltalı bıçaklı saldırısına uğradı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Akif S.(32), otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken iddiaya göre, eşinin eski kocası O.P.'nin (35) baltalı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun 5 yerinden yaralanan Akif S., gözaltına alınan O.P.'nin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Boşandığı eşiyle evlendiysem suçum ne? Bunun derdi nedir? Bir an önce cezasını bulmasını istiyorum" dedi.
Olay, 25 Haziran'da saat 08.30 sıralarında Safranbolu Kaya Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Akif S., iş yerine gittiği otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada, 3 ay önce evlendiği 2 çocuk annesi N.S.'nin geçen yıl boşandığı eşi O.P.'nin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda O.P., arkasından koşarak geldiği otomobilin camını baltayla kırıp kapısını açtıktan sonra belinden çıkardığı bıçakla Akif S.'ye saldırdı. İleri geri hareket eden otomobilin içinde çevredekilerin bakışları arasında saldırı devam etti. Vücudunun 5 yerinden yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Akif S., 20 günlük iş göremez raporu aldı.
Polis tarafında gözaltına alınan O.P., ifadesinde, "Kiraladığım araç ile seyir halindeyken Akif'in otomobilini gördüm. Bir anlık sinirle balta ve belimde taşıdığım çakı bıçağıyla araçtan indim. Akif'i yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum. Olay anında alkollüydüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim" dedi. Adliyeye sevk edilen O.P., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Saldırının planlı yapıldığını, ancak O.P.'nin gözaltına alındıktan 1 gün sonra savcılık tarafından serbest bırakıldığını ifade eden Akif S. şöyle konuştu:
"Beni canice öldürmek maksadıyla biçti her tarafımı. 5 yerimden yaralıyım. 4 gün boyunca hastanede tedavi gördüm. 'Basit yaralama' diye geçiyor bu olay. Bu nasıl bir adalet? Akıl sır erdiremiyorum. Bu iş nereye varacak? Bu adam beni ve eşimi öldürecekmiş. Tehdit üzerine tehdit alıyorum. Bu iş nerede bitecek? Bizim canımız alındıktan sonra mı bitecek? O zaman mı tutuklayacaklar? Neye uğradığımı şaşırdım. Arabadan çıkamadım. Darbeyi yedik. Ciğerim çıktı dışarıya. Can havliyle boğuştum. Arabanın içinde döndüm ve öbür kapıdan çıktım. Fırına sığınmak istedim ama 'Sen kanlısın, içeri alamam' dendi, korkmuşlar. Oradan da kaçtım. Bir tandık vardı. İsmail ağabey içeriye aldı, beni korudu. Hayatımı onlara borçluyum. Bu hırsını alamamış, otomobilimin 3 camını daha kırdıktan sonra çıkıyor mahallesine gidiyor. Polisler arıyor, 'Ben yarım saat sonra geleceğim' diyor. Hiçbir şey olmamış gibi çayını içiyor ve çorba içmeye gidiyor. Böyle bir caniyi nasıl oluyor da salıyorlar. Ben şu anda sokakta rahat gezemiyorum. Evime köyüme giremiyorum. Nereye kadar böyle yaşayacağız biz? Bu ne yapmak istiyor? Çocuklarını günü gününe veriyoruz. Kendisi gelip alıyor. Hiçbir şey demedik, yapmadık. Boşandığı eşiyle evlendiysem suçum ne? Bunun derdi nedir? Bir an önce cezasını bulmasını istiyorum."
Akif S.'nin eşi N.S. ise "Nereden çıkacak, acaba oradan gelir mi ki camımızı açtığımızda saldırabilir mi diye şüphe içinde yaşıyoruz. Sevdiklerime zarar veriyor. Artık buna kesin bir çözüm bulunmasını diliyorum" diye konuştu.

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Kırmızı ışıkta, eşinin boşandığı kişinin baltalı bıçaklı saldırısına uğradıKırmızı ışıkta, eşinin boşandığı kişinin baltalı bıçaklı saldırısına uğradıKırmızı ışıkta, eşinin boşandığı kişinin baltalı bıçaklı saldırısına uğradı

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