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Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobil ve minibüse çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 00:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen TIR önce otomobile ardından da minibüse çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobil ve minibüse çarptı: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen TIR önce otomobile ardından da minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Durmuş idaresindeki 59 RE 861 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçerek Kıymet Bilen idaresindeki 54 HV 961 plakalı otomobile ardından da İhsan Nur Tekgür idaresindeki 54 E 5247 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Kıymet Bilen ile aynı araçta bulunan Uğur Bakan ve Kamile Balaban ile minibüste bulunan Yılmaz Soylu yaralandı. Otomobilde sıkışan Kıymet Bilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobil ve minibüse çarptı: 4 yaralıKırmızı ışıkta geçen TIR, otomobil ve minibüse çarptı: 4 yaralıKırmızı ışıkta geçen TIR, otomobil ve minibüse çarptı: 4 yaralıKırmızı ışıkta geçen TIR, otomobil ve minibüse çarptı: 4 yaralı

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