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Kırmızı ışıkta geçti, önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 22:05 | Son Güncelleme

İZMİT'te kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, önce karşıdan gelen otomobile, ardından da yol kenarında bekleyen polis aracına çarptı.

Kırmızı ışıkta geçti, önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, önce karşıdan gelen otomobile, ardından da yol kenarında bekleyen polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.
Kaza akşam saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Yağız Güngör yönetimindeki 06 EU 501 plakalı hafif ticari araç, önce karşıdan gelen Hasan Selçuk yönetimindeki 34 BF 152 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında bulunan polis aracına çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Fethi Güngör, Yağız Güngör ve otomobil sürücüsü Hasan Selçuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırmızı ışıkta geçti, önce otomobile sonra da polis aracına çarptıKırmızı ışıkta geçti, önce otomobile sonra da polis aracına çarptıKırmızı ışıkta geçti, önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

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