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Kırmızı ışıkta, otomobilinde öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Duman (47), yaşamını yitirdi.

Kırmızı ışıkta, otomobilinde öldürüldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Duman (47), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Duman yönetimindeki 63 KE 426 plakalı otomobilin yanına, içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen 63 MA 1051 plakalı cip yanaştı. Bu araçtan peş peşe açılan ateşte, Mehmet Duman ağır yaralandı. Şüpheliler aracı terk edip kaçarken, Duman, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Duman, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Duman'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, terk edilen araçta yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kırmızı ışıkta, otomobilinde öldürüldüKırmızı ışıkta, otomobilinde öldürüldüKırmızı ışıkta, otomobilinde öldürüldüKırmızı ışıkta, otomobilinde öldürüldü

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