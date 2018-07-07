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Kırmızı ışıkta vurduğu işadamı yeğenini suçladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

BURSA'da Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi olan yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta bekleyen otomobilinde tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz S.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi olan yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta bekleyen otomobilinde tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz S. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz S. sorgusunda, olayların bu boyuta gelmesinin tek nedeninin yeğeni Kahraman ile avukat E.S. olduğunu öne sürdü.

​Olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi olan Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'nde otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan araçtan iki el ateş açıldı. Saldırgan kaçarken, başından ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganın kullandığı otomobil, bir süre sonra terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan araştırmada, otomobili kullanan kişinin Fatih Karaman'ın dayısı Yılmaz S. olduğunu saptadı. Yılmaz S.'nin, iki ayrı ticari taksiyle Uludağ bölgesine gittiği tespit edildi. Yılmaz S., polis ekipleri tarafından kurduğu çadırda saklanırken olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Gözaltına alınan Yılmaz S., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yılmaz S., buradaki ifadesinde husumetli olduğu yeğenini evden çıktıktan sonra kiraladığı otomobille takip ettiğini, kırmızı ışıkta da durunca saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Yılmaz S., "Olay sonrası kaçtım. Aracı boş bir yere bıraktım. Ardından yakalanmamak için iki ayrı taksiye binerek uzaklaştım. Uludağ bölgesinde kurduğum çadırda saklanırken yakalandım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yılmaz S., bugün adliyeye sevk edildi.

‘MAL VARLIĞIMIZIN ÜZERİNE ÇÖKTÜLER’

Yılmaz S., adliyeye götürülürken, Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilerin, "Neden yeğeninizi öldürmek istediniz" sorusuna, "Bütün olayın sebebi Avukat E.S. ile yeğenim. Bizi hileli iflasa yönlendirip, zorla bütün mal varlığımızın üstüne çöktüler. Bizim fabrikamızın üstüne oturdular. Yalvardım yakardım. Avukat E.S. beni zorla katil yapmak istedi. 'Vur da göreyim' dedi. Pişmanım. Yeğenim o benim. Ben onu vurmak ister miydim?" dedi.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Fatih Karaman'ın Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi ise sürüyor.

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