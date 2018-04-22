Kırmızı Kedi Yayınevi sekizinci şubesini 23 Nisan'da Beşiktaş'ta açacak 

İSTANBUL, (DHA)- KIRMIZI Kedi Yayınevi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sekizinci şubesini Beşiktaş'ta açacak.

Beşiktaş'taki ikinci mağazasını açacak olan yayınevi, 23 Nisan'a özel tüm şubelerine çocuklarıyla birlikte gelen okurlarına Antoine de Saint-Exupéry’nin ünlü eseri “Küçük Prens”i hediye edecek.

(FOTOĞRAFLI)