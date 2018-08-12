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Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı Tunceli'de yapılan operasyonda Aranan Teröristler Listesinde kırmızı kategoride bulunan Dersim Saha Sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Hakkari- Çukurca kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ANKARA ,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Tunceli'de yapılan operasyonda Aranan Teröristler Listesinde kırmızı kategoride bulunan Dersim Saha Sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Hakkari- Çukurca kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan 'Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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