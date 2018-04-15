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Kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk- Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde Kırmızı kategoride yer alan, sözde 'Hakurk sorumlusu' Birdal Burhanlı adlı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk- Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde Kırmızı kategoride yer alan, sözde 'Hakurk sorumlusu' Birdal Burhanlı adlı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk- Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine, 21 Mart günü hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında; kırmızı listede yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde 'Hakurk eyaleti yürütmesi'nde görevli, 'Agiri Mazlum Pirdoğan' kod adlı terörist Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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