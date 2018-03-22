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Kırmızıtaş Holding’in iki sahibi FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 09:04 | Son Güncelleme

Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding’in 3 sahibinden 2’si tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e bağlı 4 şirkete 8 Mart’ta kayyum atandı, holdingin sahipleri R.K, İ.K.

Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding’in 3 sahibinden 2’si tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e bağlı 4 şirkete 8 Mart’ta kayyum atandı, holdingin sahipleri R.K, İ.K. ve H.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan R.K. ve H.K. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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