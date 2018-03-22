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Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden 2'si tutuklandı, diğeri serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan Kırmızıtaş Holding'in sahipleri Recai ve Hamza Kırmızıtaş tutuklanırken, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden 2'si tutuklandı, diğeri serbest

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan Kırmızıtaş Holding'in sahipleri Recai ve Hamza Kırmızıtaş tutuklanırken, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleriyle sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e el konuldu. Soruşturma kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatı doğrultusunda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince operasyon başlatıldı. Holdingin sahiplerinden Recai, Hamza ve İsmail Kırmızıtaş polis tarafından gözaltına alındı.
FATURALARDA 'HİMMET' AYRINTISI
Öte yandan holding tarafından FETÖ'den el konulan ve kayyum atanan şirketi Öpçin Mobilya'ya kesilen faturaların açıklama bölümüne 'himmet' yazıldığı tespit edildi. Faturalar ise daha önce Öpçin Mobilya'da yapılan aramalarda ele geçirildi.
SAHİPLERİNDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gece yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Recai, İsmail ve Hamza Kırmızıtaş'ın, adliyeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, Recai ve Hamza Kırmızıtaş'ın, Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı, İsmail Kırmızıtaş'ın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2017/65596 numaralı soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği bildirildi.

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Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden 2'si tutuklandı, diğeri serbestKırmızıtaş Holding'in sahiplerinden 2'si tutuklandı, diğeri serbest

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