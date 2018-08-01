Kırşehir Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş' için özel pul

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi, '2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' için özel pul bastırdı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi'nin organize ettiği 3-4-5 Ağustos 2018 tarihlerinde düzenlenecek 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali anısına ve posta hizmetlerinde kullanılmak üzere PTT işbirliği ile özel tasarlanmış pul bastırdı. Festivalin tanıtımına katkı sağlaması hedeflenen pullar, PTT Başmüdürlüğü tarafından Kırşehir Belediyesine teslim edildi.

Belediyenin posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve Kırşehir Belediyesi logolu posta pulunun önemini vurgulayan Başkan Bahçeci, "Bu yıl 2'ncisini düzenleyeceğimiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali anısında büyük ozan Neşet Ertaş’ın da resminin bulunduğu bir pul basımı gerçekleştirdik. Belediye olarak gönderdiğimiz mektup, tebrik kartlarında ve diğer posta işlerinde bastırdığımız pulları kullanacağız. Festivalimizin tanıtımına da katkısı olacağını düşündüğümüz pulların basımında emeği geçen PTT yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

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