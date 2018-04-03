HABER

Kırşehir merkezli 5 ilde FETÖ’nün mahrem imam operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kırşehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem imamı oldukları öne sürülen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlenirken operasyonlarda 3’ü görevde 5 öğretmen gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlarda muvazzaf askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda Kırşehir merkezli, Ağrı, Şanlıurfa, Van,Antalya,’da operasyon düzenlendi.

Kırşehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem imamı oldukları öne sürülen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlenirken operasyonlarda 3’ü görevde 5 öğretmen gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlarda muvazzaf askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda Kırşehir merkezli, Ağrı, Şanlıurfa, Van,Antalya,’da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İ.Y., M.B., M.S., H.G., İ.Ç., gözaltına alındı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklamasıErdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu son görüntüsü oldu... İstanbul'da tanker dehşeti!

Bu son görüntüsü oldu... İstanbul'da tanker dehşeti!

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.