Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Kırşehir merkezli 8 ilde, FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, Kırşehir, Mersin, Hatay, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.K.,Mersin’de, teğmen H.G., ve astsubay Y.K., Hatay’da, teğmen M.Y., ve astsubay O.İ., Ankara’da, astsubaylar T.B., ve Ç.A., Diyarbakır’da, astsubay S.S., Edirne’de, astsubay B.A.,Çanakkale’de, uzman çavuş E.C.,Ağrı’da gözaltına alındı.