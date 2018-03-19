Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker’den 8’ine tutuklama

Kırşehir merkezli 5 il ile KKTC’de FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkartılan 9 muvazzaf asker’den 8’i tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TSK içerisinde FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan muvazzaf askerler Emniyette ki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Hakim tarafından savunmaları dinlenen muvazzaf subaylar; A.Z., A.T., Y.E., U.D., B.A., O.K., M.K., F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K., ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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